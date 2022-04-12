Шебекинский район, Белгородская область, , 11:59 — REGNUM Восстановительный поезд со станции Белгород направлен к месту повреждения железнодорожного полотна в Шебекинском горокруге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

Поезд

Движение на перегоне Разумное – Нежеголь остановлено. Из-за разрушения полотна был задержан рельсовый автобус №6107, в составе находилось 57 пассажиров, их доставили к месту назначения автотранспортом. Пострадавших нет, на месте выехал восстановительный поезд.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту повреждения организована доследственная проверка.

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