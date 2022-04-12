Благовещенск, , 11:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал поручение организовать полёт в космос космонавтов из Белоруссии. О таком проекте он заявил 12 апреля на космодроме «Восточный» в ходе церемонии вручения государственных наград работникам космической отрасли.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 12 апреля находятся на космодроме «Восточный».

Путин дал поручение Роскосмосу организовать полёт в космос на российском корабле представителей Белоруссии.