Благовещенск, 12 апреля 2022, 11:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал поручение организовать полёт в космос космонавтов из Белоруссии. О таком проекте он заявил 12 апреля на космодроме «Восточный» в ходе церемонии вручения государственных наград работникам космической отрасли.
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Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 12 апреля находятся на космодроме «Восточный».
Путин дал поручение Роскосмосу организовать полёт в космос на российском корабле представителей Белоруссии.