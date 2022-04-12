Пенза, 12 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В пензенских образовательных организациях, реализующих программы инклюзивного образования, выявили 137 нарушений. Об этом сообщает прокуратура Пензенской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

Организациями не соблюдались требования к обеспечению доступности для детей-инвалидов своих объектов и осуществляемой деятельности. Учреждения не имели пандусы, не были оснащены необходимым оборудованием и носителями информации, в том числе для звукового и зрительного дублирования, в некоторых нарушалось противопожарное и санитарно-эпидемиологическое законодательство. Многие организации не были укомплектованы узкими специалистами.

Всего в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья прокуратура выявили 137 нарушений закона, внесено 79 представлений, принесено девять протестов, предъявлено 23 иска, по постановлению прокурора одно должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Городищенского района Пензенской области приобрела квартиры в двух жилых домах для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Выяснилось, что покупка жилья осуществлялась с нарушениями условий контракта.

Читайте также: В Пензенской области детям-сиротам приобрели жильё без газа