Абакан, 12 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 12 апреля в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как уточнили в оперштабе, умерли 58-летний мужчина и 85-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала 2022 года в Хакасии скончался 381 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 11 носителей коронавируса, выздоровели 83 человека.