Москва, , 11:52 — REGNUM Минпромторг России подвёл итоги ещё одного тендера, связанного с укреплением конкурентных позиций российского авиастроения на мировом рынке авиационной техники. В торгах принял лишь один участник, который выразил готовность провести комплексные исследования по использованию и развитию производственно-технологического потенциала авиационной промышленности и совершенствованию системы управления материально-технической базой авиационной промышленности за 99,5 млн рублей при стартовой цене 101 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Сухой SSJ-100 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Электронный конкурс был признан не состоявшимся, но контракт предложен единственному участнику — ФГУП «Авиакомплект», учреждённому в 1993 году.

Работы победителем должны быть выполнены до 15 ноября 2023 года.

Напомним, ранее министерство подвело итоги тендера на 3 млрд рублей — на улучшение характеристик самолёта RRJ-95 и на 15,5 млрд рублей — на работы по программе «Сухой Суперджет» с максимальным импортозамещением компонентов и систем. На очереди итоги тендера со стартовой ценой 3,5 млрд рублей. По нему победитель должен будет разработать самолёт для местных авиалиний. Первые два контракта планируется подписать с ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут».