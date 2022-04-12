Москва, 12 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Факт обстрела украинскими нацистами в Мариуполе съемочной группы Первого канала поручил расследовать председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

«Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать факт ранения корреспондента Первого канала Ирины Куксенковой в результате обстрела съемочной группы украинскими националистами в Мариуполе», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, по имеющейся информации, российские репортеры при подготовке репортажа в Мариуполе подверглись обстрелу из автоматического гранатомета АГС-17 со стороны киевских боевиков, в результате чего корреспондент Ирина Куксенкова получила осколочные ранения ноги.

Также уточняется, что после оказания первой помощи военнослужащими Вооруженных сил РФ пострадавшую госпитализировали в ближайший госпиталь в Донецке.

«А. И. Бастрыкин поручил следователям провести весь комплекс процессуальных действий для фиксации обстоятельств совершения преступления в отношении представителей российских средств массовой информации и установления причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области.