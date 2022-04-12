Космодром «Восточный», Амурская область, , 11:59 — REGNUM Российский президент Владимир Путин вручил государственные награды сотрудникам Научно-исследовательского испытательного центра подготовки имени Юрия Гагарина. 12 апреля он прибыл на космодром «Восточный» вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Космонавт Сергей Прокопьев Алексей Колчин © ИА REGNUM

Звание Героя России и почётное звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации» присвоены космонавту-испытателю центра подготовки имени Гагарина Сергею Прокопьеву.

Инструктор-космонавт-испытатель центра подготовки Александр Скворцов и ведущий специалист центра Олег Скрипочка получили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил, что Россия расширит потенциал спутниковой группировки.

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