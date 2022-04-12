Сокол, Вологодская область, , 11:48 — REGNUM На Вологодчине увеличат объемы производства пищевого пергамента на фоне западных санкций, сообщает региональное правительство.

Бумагоделательная машина в Сегеже Пресс-служба правительства Карелии

«Сокольский ЦБК (входит в состав холдинга SegezhaGroup — ред.) производит мешочную бумагу и жиростойкий подпергамент, и они планируют не только удерживать эту нишу, но и наращивать объемы производства за счет модернизации существующей линии и строительства новой. Это позволит полностью закрыть потребность страны в данной востребованной продукции», — заявил замгубернатора Антон Кольцов.

Кроме того, бумажное производство Сокольского ЦБК выпускает мешочную бумагу для изготовления потребительских пакетов, которые можно встретить в магазинах, а также для промышленных мешков, предназначенных для цемента, сухих строительных смесей, продуктов химиндустрии, кормов для животных. В производстве бумаги используется только отечественное сырье.

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В 2023 году на предприятии планируют ввести в эксплуатацию новую бумагоделательную машину. Это позволит не только нарастить объемы производства, но и открыть новые рабочие места.

«Планируется дополнительно нанять 288 человек — как на новую машину, так и на увеличение существующего производства. Будет установлена новая станция биологической очистки, новый кислотный цех, модернизирован варочный, промывной и другие цеха, — рассказал генеральный директор Сокольского ЦБК Григорий Иванов. — Наши производственные мощности возрастут с 23 тысяч до 80−85 тысяч тон в год суммарно в виде мешочной бумаги, подпергамента и другой жиростойкой бумаги. Это позволит закрыть потребности нашей страны, а также сохранить экспорт».

Добавим, что производство бумаги — одно из востребованных приоритетных направлений по глубокой переработке древесины. По состоянию на 1 марта текущего года в Вологодской области объем производства бумаги и картона составляет 49,4 тысяч тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельский ЦБК продолжит работу без сертификатов FSC International.