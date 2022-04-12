Сокол, Вологодская область, 12 апреля 2022, 11:48 — REGNUM На Вологодчине увеличат объемы производства пищевого пергамента на фоне западных санкций, сообщает региональное правительство.
Кроме того, бумажное производство Сокольского ЦБК выпускает мешочную бумагу для изготовления потребительских пакетов, которые можно встретить в магазинах, а также для промышленных мешков, предназначенных для цемента, сухих строительных смесей, продуктов химиндустрии, кормов для животных. В производстве бумаги используется только отечественное сырье.
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В 2023 году на предприятии планируют ввести в эксплуатацию новую бумагоделательную машину. Это позволит не только нарастить объемы производства, но и открыть новые рабочие места.
Добавим, что производство бумаги — одно из востребованных приоритетных направлений по глубокой переработке древесины. По состоянию на 1 марта текущего года в Вологодской области объем производства бумаги и картона составляет 49,4 тысяч тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, Архангельский ЦБК продолжит работу без сертификатов FSC International.