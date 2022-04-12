Вологодчина обеспечит Россию пищевой бумагой
Сокол, Вологодская область, 12 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. На Вологодчине увеличат объемы производства пищевого пергамента на фоне западных санкций, сообщает региональное правительство.
Кроме того, бумажное производство Сокольского ЦБК выпускает мешочную бумагу для изготовления потребительских пакетов, которые можно встретить в магазинах, а также для промышленных мешков, предназначенных для цемента, сухих строительных смесей, продуктов химиндустрии, кормов для животных. В производстве бумаги используется только отечественное сырье.
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В 2023 году на предприятии планируют ввести в эксплуатацию новую бумагоделательную машину. Это позволит не только нарастить объемы производства, но и открыть новые рабочие места.
Добавим, что производство бумаги — одно из востребованных приоритетных направлений по глубокой переработке древесины. По состоянию на 1 марта текущего года в Вологодской области объем производства бумаги и картона составляет 49,4 тысяч тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, Архангельский ЦБК продолжит работу без сертификатов FSC International.