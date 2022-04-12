Ярославль, , 11:47 — REGNUM В Ярославле может начаться ремонт наиболее проблемных памятников Волжской набережной — Губернаторской беседки, видовой площадки у художественного музея и моста через Медведицкий овраг. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект решения муниципалитета о внесении изменений в бюджет на 2022 год.

Губернаторская беседка

Городские власти выделяют 3 млн рублей «на разработку проектной документации по объектам культурного наследия «Губернаторская беседка», «Площадка видовая», «Мост-виадук через Медведицкий овраг с Подволжскими воротами».

О печальном состоянии этих памятников не раз писало ИА REGNUM. Видовая площадка была закрыта для посещения из-за угрозы обрушения еще в 2017 году (памятник построен в 1820-м году). Тогда власти планировали «провести ремонтные работы в кратчайшие сроки», но до сих пор площадка стоит закрытой.

Видовая площадка

Мост-виадук (также 1820 года постройки) собирались ремонтировать в 2017 году и даже объявили аукцион на работы. Но, как выяснилось, власти забыли получить разрешение Минкульта. Этот памятник тоже в аварийном состоянии, проезд по нему запрещён.

Регулярно ярославцы обращают внимание и на состояние визитной карточки города — Губернаторской беседки. От неё время от времени отваливаются куски штукатурки. В 2017 году один из них упал на ребёнка. Беседку периодически ремонтируют за счёт внебюджетных средств, но, судя по всему, без согласованных проектов и разрешений органов охраны.

Пока что деньги выделены только на проектные работы. Лишь после того, как они будут выполнены и пройдут все необходимые согласования, можно будет планировать ремонт памятников Волжской набережной.

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