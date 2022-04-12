Верхняя Пышма, Свердловская область, 12 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области суд вынес приговор троим свердловчанам, учинившим самосуд над мужчиной. Компания приняла его за педофила. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Суд

Следствие установило, что поводом к совершению преступления стало сообщение подсудимой о том, что сожитель их знакомой якобы совершил противоправные действия в отношении детей. Оказалось, что девочки решили «пошутить» и рассказали матери, что мужчина трогал их. Желая отомстить свердловчанину, женщина попросила знакомых совершить над ним самосуд. Мужчины избили пострадавшего. Более того, свердловчане совершили в отношении свердловчанина насильственные действия рукояткой садовой тяпки. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, обвиняемых задержали в Верхней Пышме в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Суд приговорил женщину к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчинам, жестоко избившим погибшего, назначили 19 и 15 лет колонии строгого режима соответственно.