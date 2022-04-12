Ставрополь, , 11:46 — REGNUM На Северный Кавказ вновь идет волна холода. После 25-28-градусной жары в округе ожидается похолодание. Уже 12 апреля станет холоднее — до +10…+15 градусов, к тому же воздух будут остужать сильный ветер и дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«На большей части Северо-Кавказского федерального округа сильные осадки и ветер до 20 м/с», — отметил представитель Гидромета.

Кроме того, по его сведениям, в регионах Юга России и Северного Кавказа в эти дни наблюдается период «опасного солнца». Индекс ультрафиолетового излучения повысится до 5−6 единиц. После похолодания он снизится.

В субъектах СКФО будут идти дожди, местами со снегом, а в отдельных регионах, в частности в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии, возможно и с грозами, а в Кабардино-Балкарии даже с градом. При этом сохраняется угроза лавиноопасности в горах Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне и Дагестане.