Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия будут совместно работать в космической сфере, заявил 12 апреля президент России Владимир Путин на космодроме «Восточный» в Амурской области.

ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «День космонавтики: память о подвиге и президенты на космодроме — трансляция»

По словам Путина, Россия и Белоруссия будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере. Президент РФ также анонсировал расширение спутниковой группировки России.

Вместе с российским президентом в «Восточном» находится его белорусский коллега Александр Лукашенко.