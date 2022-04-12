Джакарта, , 11:45 — REGNUM Канада хочет укрепить связи с Индонезией, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и региональными партнерами для решения мировых проблем. Об этом, как сообщает Antara, заявила глава МИД Канады Мелани Джоли.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Я знаю, что предстоящие проблемы нельзя недооценивать, но эти проблемы необходимо преодолеть, работая вместе, и Канада надеется углубить взаимодействие с Индонезией, АСЕАН и региональными партнерами», — заявила глава МИД Канады.

Мелани Джоли заявила, что Канада может сыграть важную роль в оказании помощи Индо-Тихоокеанскому региону.

«Сотрудничество между Индонезией и Канадой может привести к положительным изменениям», — отметила Мелани Джоли.

Канада также придерживается соглашений о свободной торговле с Индонезией и АСЕАН.

«Всеобъемлющее и амбициозное соглашение между Канадой и Индонезией может вырасти», — отметила глава МИД Канады.

По словам Мелани Джоли, подход Канады будет основываться на видении свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Канада договорились укреплять экономическое сотрудничество, особенно в области торговли, инвестиций и энергетики.

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