Канада хочет укрепить связи с Индонезией и АСЕАН
Джакарта, 12 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Канада хочет укрепить связи с Индонезией, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и региональными партнерами для решения мировых проблем. Об этом, как сообщает Antara, заявила глава МИД Канады Мелани Джоли.
«Я знаю, что предстоящие проблемы нельзя недооценивать, но эти проблемы необходимо преодолеть, работая вместе, и Канада надеется углубить взаимодействие с Индонезией, АСЕАН и региональными партнерами», — заявила глава МИД Канады.
Мелани Джоли заявила, что Канада может сыграть важную роль в оказании помощи Индо-Тихоокеанскому региону.
«Сотрудничество между Индонезией и Канадой может привести к положительным изменениям», — отметила Мелани Джоли.
Канада также придерживается соглашений о свободной торговле с Индонезией и АСЕАН.
«Всеобъемлющее и амбициозное соглашение между Канадой и Индонезией может вырасти», — отметила глава МИД Канады.
По словам Мелани Джоли, подход Канады будет основываться на видении свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Канада договорились укреплять экономическое сотрудничество, особенно в области торговли, инвестиций и энергетики.