Петропавловск-Камчатский, 12 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Неработающие пенсионеры Камчатки получат новую льготу — им выдадут «Карты жителя Камчатки», на которую ежемесячно будет зачисляться 3 тыс. баллов. Потратить их можно будет на покупку продукции местных производителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

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Такие льготные карты получат 3,5 тыс. жителей Камчатки в возрасте старше 60 лет, которые не работают и получают региональную доплату к пенсии.

«Региональным штабом было принято решение о том, что данной категории граждан будет предоставлена помощь в виде выделения определенной суммы средств, на которую они могут приобрести продовольственные товары камчатских производителей. Так, было принято решение о выпуске карты под названием «Карта жителя Камчатки», на которую будет начисляться 3000 баллов, приравниваемых к 3000 рублей. В определенные дни месяца те, кто эту карту получит, смогут посетить торговые сети и приобрести продукты на эти баллы», — пояснила заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак.

Как сообщало ИА REGNUM, предложения об увеличении в России МРОТ, а также таких выплат как пенсии и зарплаты, поручено правительству представить президенту страны до 20 апреля.