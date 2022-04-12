Москва, , 11:45 — REGNUM Россия сохраняет лидирующее положение в космонавтике, уверены 71% жителей России. Противоположное мнение у 17%. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Космос Larisa-K

Для 65% важно, чтобы РФ занимала лидирующее положение в космонавтике, для 31% неважно. В то, что Россия и через 10 лет будет в лидерах в этой отрасли, 65% граждан.

По мнению 42% респондентов, космические исследования Россия должна вести самостоятельно. 48% считают, что осваивать космос нужно вместе с другими странами.

Опрос проведён 3 апреля 2022 года в 104 населенных пункта. Опрошены 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в День космонавтики, 12 апреля, вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко находятся на космодроме «Восточный».

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