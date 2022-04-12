Тегеран, , 11:44 — REGNUM Высокопоставленный чиновник бывшего правительства Афганистана был арестован в Иране по обвинению в вербовке наёмников для Украины. Об этом сообщают иранские СМИ.

Арест Fokusutama.com

Согласно источникам, задержанным является Хашем Раис, бывший губернатор Джаузджана, высокопоставленный член партии «Национальное исламское движение Афганистана» (НИДА) и близкий соратник маршала Абдул Рашида Дустума, лидера партии.

Высокопоставленный член этой партии подтвердил ВВС, что Хашем Раис был арестован в Иране три недели назад. Однако он назвал «необоснованными» обвинения в «вербовке».

Он сказал, что Раис ездил в Иран по поручению партии, чтобы решить «проблемы» членов НИДА, бежавших в Иран после захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Газета «Машрик Ньюс» сообщила, что Хашем Раис был арестован иранскими спецслужбами по обвинению в вербовке мигрантов и отправке их на Украину. Других подробностей по этому поводу СМИ не публиковали.

Некоторые СМИ сообщают, что он намеревался создать подразделение из афганских беженцев, проживающих в Иране, и отправить их на Украину для боёв с российскими войсками в обмен на деньги и предоставление гражданства.

Напомним, на Украину прибыли наёмники из разных стран, и украинское правительство облегчило им въезд.