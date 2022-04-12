Москва, , 11:44 — REGNUM Доработанный законопроект о внешнем управлении в значимых компаниях с иностранным капиталом из недружественных стран намерены в ближайшее время внести в Госдуму депутаты от «Единой России».

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее свой вариант разработало Минэкономразвития, но версия министерства была существенно доработана.

Законопроект депутатов тоже предполагает возможность введения внешнего управления, однако без обязательной последующей реализации актива, но зато с правом бывших собственников вернуть себе контроль над ним.

Предлагается два варианта работы внешней администрации. В первом внешней администрации передается в доверительное управление пакет акций иностранцев на 18 месяцев с возможностью продления на тот же срок. Второй вариант, в который можно перейти из первого, — внешняя администрация исполняет в те же сроки обязанности гендиректора компании.

Собственники более 50% акций могут в любой момент обратиться в межведомственную комиссию при Минэкономразвития (МВК) с заявлением о возобновлении деятельности, а также о продаже акций компании. Из второй версии внешнего управления возможен переход к ликвидации компании или к ее банкротству, пишет «Коммерсантъ».

Для внешнего управления компании должны отвечать нескольким условиям. Внешнее управление может затронуть компании, которые на 25% находятся под контролем лица из «недружественного» государства (не включая офшоры с российскими собственниками).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме предложили варианты, как сохранить рабочие места людям, которые работают в компаниях, уходящих на фоне санкций против России. Один из вариантов, который активно обсуждается — «национализация», причем, по мнению парламентариев, термин может быть каким угодно.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 9 марта одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций, в числе мер — национализация иностранного бизнеса.

Получивший поддержку правительственной комиссии законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») заявил, что законопроект о внешней администрации по управлению организациями может быть внесен в Госдуму правительством РФ 9 марта.

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