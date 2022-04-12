Москва, 12 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Доработанный законопроект о внешнем управлении в значимых компаниях с иностранным капиталом из недружественных стран намерены в ближайшее время внести в Госдуму депутаты от «Единой России».

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Ранее свой вариант разработало Минэкономразвития, но версия министерства была существенно доработана.

Законопроект депутатов тоже предполагает возможность введения внешнего управления, однако без обязательной последующей реализации актива, но зато с правом бывших собственников вернуть себе контроль над ним.

Предлагается два варианта работы внешней администрации. В первом внешней администрации передается в доверительное управление пакет акций иностранцев на 18 месяцев с возможностью продления на тот же срок. Второй вариант, в который можно перейти из первого, — внешняя администрация исполняет в те же сроки обязанности гендиректора компании.

Собственники более 50% акций могут в любой момент обратиться в межведомственную комиссию при Минэкономразвития (МВК) с заявлением о возобновлении деятельности, а также о продаже акций компании. Из второй версии внешнего управления возможен переход к ликвидации компании или к ее банкротству, пишет «Коммерсантъ».

Для внешнего управления компании должны отвечать нескольким условиям. Внешнее управление может затронуть компании, которые на 25% находятся под контролем лица из «недружественного» государства (не включая офшоры с российскими собственниками).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме предложили варианты, как сохранить рабочие места людям, которые работают в компаниях, уходящих на фоне санкций против России. Один из вариантов, который активно обсуждается — «национализация», причем, по мнению парламентариев, термин может быть каким угодно.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 9 марта одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций, в числе мер — национализация иностранного бизнеса.

Получивший поддержку правительственной комиссии законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») заявил, что законопроект о внешней администрации по управлению организациями может быть внесен в Госдуму правительством РФ 9 марта.