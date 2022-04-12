Благовещенск, , 11:47 — REGNUM До 23 апреля будут действовать ограничения на региональных трассах Амурской области для грузовых автомобилей тяжелее 12 тонн. Запрет на их передвижение продлён на десять дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе правительства региона.

Запрет Clker-Free-Vector-Images

Читайте также: На дорогах Приамурья из-за паводка введут ограничения для большегрузов

Эта мера ежегодная и вводится и из-за угрозы дорогам после паводка. Дороги откроют после просушки. В списке с ограничениями 12 районов и один городской округ. Весь апрель будет сохраняться запрет в шести районах и одном городском округе.

«Паводки наносят вред дорожному сектору не только в период их активного прохождения, последствия несут отложенный и более серьезный характер. Когда земполотно оттаивает только в верхней части, грузовой транспорт несет разрушительные действия на покрытие, в итоге большегрузы проезжают, а пассажирский транспорт без проезда, и быстро восстановить проезд невозможно», — отметил министр транспорта области Александр Зеленин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году ограничения для большегрузов введены раньше, чем в прошлом. Запрет действует с 15 марта.