Благовещенск, 12 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. До 23 апреля будут действовать ограничения на региональных трассах Амурской области для грузовых автомобилей тяжелее 12 тонн. Запрет на их передвижение продлён на десять дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе правительства региона.

Clker-Free-Vector-Images Запрет

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Эта мера ежегодная и вводится и из-за угрозы дорогам после паводка. Дороги откроют после просушки. В списке с ограничениями 12 районов и один городской округ. Весь апрель будет сохраняться запрет в шести районах и одном городском округе.

«Паводки наносят вред дорожному сектору не только в период их активного прохождения, последствия несут отложенный и более серьезный характер. Когда земполотно оттаивает только в верхней части, грузовой транспорт несет разрушительные действия на покрытие, в итоге большегрузы проезжают, а пассажирский транспорт без проезда, и быстро восстановить проезд невозможно», — отметил министр транспорта области Александр Зеленин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году ограничения для большегрузов введены раньше, чем в прошлом. Запрет действует с 15 марта.