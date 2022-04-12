Екатеринбург, 12 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Екатеринбург пытались ввезти 7,9 тонны заражённых томатов из Узбекистана. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

Томаты

Продукция поступила автомобильным транспортом. Исследования показали, что плоды были заражены. На них обнаружили карантинный объект — коричневую морщинистость плодов. При этом продукция имела фитосанитарный сертификат, удостоверяющий ее соответствие требованиям страны импортера.

Ведомство вынесло предписание поставщику. Зараженную продукцию вернут в Узбекистан.