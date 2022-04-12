Уфа, 12 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между «Федеральным экологическим оператором» и правительством Башкирии в части ликвидации объектов накопленного экологического вреда в регионе подписано в Уфе. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

ИА REGNUM Свалка

Соглашение было подписано на площадке экологического форума в Уфе.

Сообщается, что подписи под документом поставили глава Башкирии Радий Хабиров и первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов «Федерального экологического оператора» Максим Погодин.

Документом предполагается взаимодействие сторон по разработке и реализации проектов в сфере рекультивации некоторых промышленных и других объектов, в том числе территории бывшего завода «Уфахимпром», полигона твёрдых коммунальных отходов в посёлке Новые Черкассы, а также свалки промышленных отходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены ликвидировать до конца 2024 года шесть несанкционированных свалок.