Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Для задавившего насмерть в Петербурге старшего оперуполномоченного СОБР Евгения Захарова члена группы телефонных мошенников Алексея Покрепо в суде запросили 16 лет колонии, сообщили 12 апреля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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«Покрепо вину признал. В судебном заседании в содеянном раскаялся, показания дать не смог, попросил об оглашении показаний на этапе предварительного расследования», — рассказали в ОПС.

В прениях государственный обвинитель просил назначить Покрепо наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима, а также взыскать в пользу потерпевшей — вдовы погибшего офицера — 10 млн рублей.

В свою очередь подсудимый в прениях признал вину, попросил прощения у потерпевшей и ее детей, у своей супруги, матери и своих детей. Попросил назначить минимальное наказание, чтобы он смог возместить потерпевшей ущерб.

«Адвокат пояснил, что Покрепо не оспаривает вину и квалификацию. На его полном иждивении дети, жена, мать и бабушка. Ипотечный кредит. Просил снизить размер иска и назначить минимальное наказание», — подытожили в ОПС.

Суд огласит приговор 19 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 9 ноября 2021 года сотрудники управления уголовного розыска Петербурга при поддержке бойцов Росгвардии проводили операцию по задержанию предполагаемых участников организованной преступной группы, занимающейся телефонным мошенничеством. Злоумышленники с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили денег. По оперативным данным, участники группы причастны к нескольким подобным преступлениям, совершенным в Петербурге.

Оперативники выяснили, что один из участников группы, 38-летний мужчина, подрабатывает курьерской развозкой товара на автомобиле Fiat Ducato. Во время задержания на Пулковском шоссе, 52, фургон был блокирован бойцами Росгвардии, но его водитель наехал на сотрудника СОБР, нанеся ему смертельные травмы, и скрылся, позже он был задержан.