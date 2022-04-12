Петергоф, Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проведёт в Петергофе масштабную реконструкцию водопроводных сетей. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе городского правительства.

Водопровод

Работы пройдут на улице Демьяна Бедного. К новым сетям подключат вокзал «Новый Петергоф», школу-интернат «Красные Зори» и жилые дома Дёминского посёлка.

«Такие проекты особенно важны для развития инженерной инфраструктуры в пригородных районах, в поселках с малоэтажной застройкой. Десятки домов частного сектора будут переключены на новый трубопровод, что обеспечит их жителям надежное и качественное водоснабжение», — сообщил губернатор города Александр Беглов.

За время проведения реконструкции проложат более 2 км сети. При этом в ходе работ сотрудники «Водоканала» будут использовать современные полиэтиленовые трубы различных диаметров. Такие трубы будут устойчивыми к коррозии и долго прослужат.

Отметим, что реконструкция на шести участках будет осуществляться постепенно. На период проведения работ будет перекрыто движение транспорта. Финал реконструкции должен осуществиться в конце декабря 2023 года.