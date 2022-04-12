Вашингтон, 12 апреля 2022, 11:42 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился во время речи о новых правилах регулирования оружия частного производства. Видео выступления опубликовал телеканал CBS News.
Так, объявляя о необходимости контроля над оружием, не имеющим серийных номеров, глава Белого дома вместо «уголовного преследования» произнес слово «проституция».
Как сообщало ИА REGNUM, выступая 1 марта в Конгрессе США с ежегодным посланием «О положении страны», Байден оговорился и назвал жителей Украины «иранцами». Позднее он в ходе интервью перепутав Россию и Украину.
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