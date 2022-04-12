Вашингтон, 12 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился во время речи о новых правилах регулирования оружия частного производства. Видео выступления опубликовал телеканал CBS News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Так, объявляя о необходимости контроля над оружием, не имеющим серийных номеров, глава Белого дома вместо «уголовного преследования» произнес слово «проституция».

«Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции», — заявил Байден, имея в виду возможность судебного преследования представителей отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 1 марта в Конгрессе США с ежегодным посланием «О положении страны», Байден оговорился и назвал жителей Украины «иранцами». Позднее он в ходе интервью перепутав Россию и Украину.

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