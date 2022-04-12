Космодром «Восточный», Амурская область, , 11:40 — REGNUM Потенциал спутниковой группировки РФ будет расширен, заявил 12 апреля президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам президента, количественный и качественный потенциал спутниковой группировки РФ будет существенно расширен.

Также Путин оценил действия российских офицеров в ходе спецоперации на Украине.

Глава государства прибыл на космодром «Восточный» в Амурской области.