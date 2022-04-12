Астрахань, 12 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Астраханская область и Казахстан будут развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и образования. Об этом заявил губернатор Игорь Бабушкин, комментируя 17-е заседание комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом парламента Казахстана.

Astrobl.ru Игорь Бабушкин

В Астраханской области обучаются около 1,2 тыс. студентов из Казахстана, в том числе по медицинскому профилю.

Также Бабушкин обратился к членам комиссии с просьбой поддержать инициативу создания на границе Астраханской и Атырауской областей центра приграничной торговли. Планируется, что он будет осуществлять перевалку и распределение товаропотока.