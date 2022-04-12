Калуга, , 11:57 — REGNUM В калужском Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского 12 апреля стартовал онлайн-марафон, посвященный проведению международной гуманитарной акции – звёздного диктанта «Поехали!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афиша и эмблема звёздного диктанта «Поехали!» space-fest. ru

Текст диктанта прочитал его автор, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Для участия в диктанте необходимо предварительно зарегистрироваться через форму на сайте. На главной странице сайта зарегистрированным пользователям будет доступна активная форма диктанта.

В 2022 году диктант проходит в рамках III Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский», который состоится с 12 по 16 апреля в Калуге.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужской научной библиотеке покажут фильмы кинофестиваля «Циолковский»