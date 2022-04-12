Пенза, , 12:06 — REGNUM Теплоснабжающие организации Пензы с 13 апреля завершают отопительный сезон. В областном центре приступят к переводу теплоснабжения на летний режим работы. Соответствующее постановление подписал и. о. главы администрации города Роман Поликарпов.

Отопительный сезон

В течение 12 и 13 апреля в Пензе намерены провести испытания на максимальную температуру теплоносителя.

До 1 мая в городе планируют восстановить благоустройство после земляных работ, связанных с устранением аварий в ходе отопительного периода.

Капитальный ремонт оборудования предстоит завершить до 15 сентября.

По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в Пензенской области в дневное время ожидается до +16 градусов, по ночам — +3…+9.

Стартовал отопительный сезон в Пензе с 17 сентября 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе на 2022 год запланированы работы по замене квартальных и магистральных сетей на участках общей протяжённостью около 80 км. Также намечена модернизация более 100 центральных тепловых пунктов.

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