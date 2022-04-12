Москва, 12 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. С 24 апреля в столице начинается сезон речной навигации. Об этом 12 апреля сообщается на сайте мэра Москвы.

Михаил Егоров Река Москва

Планируется, что в 2022 году формат прогулочных речных перевозок будет обновлен. Для пассажиров речных маршрутов создадут удобный сервис продажи билетов на прогулочные и регулярные речные маршруты, отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«44 причала Москвы-реки теперь обслуживает Центр организации дорожного движения. Мы будем следить за техническим состоянием причалов, водной акваторией и формировать расписание прогулочных маршрутов. С помощью почти 300 камер в акватории Центр организации дорожного движения следит за участками реки и причалами и ведет круглосуточный мониторинг», — сказал Ликсутов.