Москва, , 11:37 — REGNUM Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России П. С. Выменцу оперативно расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области и представить доклад по результатам», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Шебекинском районе Белгородской области, граничащем с украинской Харьковской областью, 12 апреля было зафиксировано повреждение железнодорожных путей, в результате которого никто не пострадал.

Кроме того, отмечается, что следователи российского СК уже выехали на место происшествия для проведения осмотра и проведения следствия.

«Глава СК России поручил в рамках уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего», — заключается в сообщении.

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