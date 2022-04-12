Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Российские офицеры в ходе специальной военной операции действуют мужественно и грамотно. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Амурскую область на космодром «Восточный».

По словам Путина, офицеры РФ оказывают помощь Луганской и Донецкой Народным Республикам, при этом действуют мужественно и грамотно, результативно применяя самые современные вооружения.