Абакан, 12 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 11 носителей коронавируса, выздоровели 83 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 33 275 случаев COVID-19. Амбулаторно в настоящее время лечатся 164 (-16) пациента, в стационаре 120 (-8).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Хакасии выявили 18 носителей коронавируса, выздоровели два человека.