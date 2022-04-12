Симферополь, , 11:36 — REGNUM Снижение ажиотажного спроса на отдельные виды продовольствия фиксируют в Республике Крым, об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сахар Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По данным министерства промышленной политики Республики Крым, если ранее двухнедельный объём социально значимых продуктов питания продавался за один день, то сегодня суточный объём продаж социально значимых продуктов соответствует двум-трем дням торговли.

Крупные оптовые компании за прошедшую неделю отгрузили 385 тонн сахара, реализуемого в объектах торговли по цене 80 руб/кг, 104 тонны гречки – по 120 руб/кг, 60 тонн риса – по 69 руб/кг. На прошлой неделе в регион поставлено еще 355 тонн сахара, гречневой крупы – 104 тонны, риса – 80 тонн. Планируется централизованная поставка 200 тонн подсолнечного масла (Краснодарский край) по рекомендуемой цене 130 руб/л.

По данным министерства, на складах крупных розничных сетей остаются существенные объёмы социально значимых продуктов питания.