Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону увековечены имена советских космонавтов. На это обратил внимание в своём поздравлении 12 апреля с Днём космонавтики глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Космос наш!»

Следите за развитием событий в трансляции: «День космонавтики: память о подвиге и президенты на космодроме — трансляция»

«Пусть свершения первооткрывателей космоса служат для всех нас примером истинного патриотизма и преданности своему делу», — пожелал горожанам Логвиненко.

В Ростове-на-Дону имя Юрия Гагарина носит площадь перед Донским государственным техническим университетом. В честь советских космонавтов Владимира Комарова, Александра Волкова, Георгия Добровольского и Виктора Пацаева названы улицы и бульвар.