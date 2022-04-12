Стокгольм, 12 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. 11 апреля партийное руководство «Шведских демократов» приняло решение поддерживать вступление страны в НАТО, но при условии, что в альянс сначала вступит Финляндия, передает телеканал SVT.

Шведские демократы. Логотип

«Мы должны идти в ногу со временем и строить нашу общую безопасность вместе с Финляндией», — заявил в ходе заседания партруководства представитель «Шведских демократов» по внешней политике Арон Эмильссон.

Ранее представители партии скептически относились к подачи Швецией заявки в НАТО, но теперь «Шведские демократы» полностью изменили свою позицию, поскольку Финляндия вплотную приблизилась к моменту отказа от политики неприсоединения к военным альянсам.

«Если Финляндия хочет подать заявку на членство в НАТО, то и мы должны это сделать это со стороны Швеции», — сказал Эмильссон.

Напомним, что аналогичные дискуссии в рядах правящих «Социал-демократов» до сих пор продолжается.