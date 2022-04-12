Мурманск, , 11:33 — REGNUM В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней женщины. Она обвиняется в избиении супруга-инвалида, который в последствии скончался.

Кресло-каталка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили в СУ СКР, вечером 7 января 2022 года в квартире на улице Ушакова 62-летний мужчина, передвигавшийся на инвалидной коляске, упал на пол. Его жена попыталась помочь ему подняться, но услышала в свой адрес оскорбления. В ходе конфликта она нанесла супругу не менее 12 ударов ногами по туловищу и голове. От полученных травм он скончался.

«В ходе предварительного следствия мурманчанка признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии женщина убила мужа, отказавшегося помогать по хозяйству.