Стокгольм, 12 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В настоящее время страны-члены оборонительного альянса НАТО обязаны соответствовать целевому показателю своих расходов на оборону в 2% ВВП. Внеблоковая Швеция сможет его достичь к 2028 году. Об этом 11 апреля сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные вооруженных сил страны.

Шведская крона

Напомним, что в течение нескольких дней после начала специальной операции России на территории Украины, правительство Швеции при широкой поддержке парламентских партий приняло решение увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Однако никакой временной рамки не было предусмотрено.

11 апреля Вооруженные силы Швеции передали правительству четкий график, который предусматривает, что расходы на оборону будут постепенно увеличиваться и дойдут до уровня 2% к 2028 году.

Это означает, что оборонный бюджет Швеции в 2028 году будет составлять 127 миллиардов крон или 12,7 млрд евро по сравнению с 90,3 миллиардами крон, запланированными на тот же год до начала последних событий на территории Украины.