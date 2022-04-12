Посольство РФ во Франции пообещало ответ на высылку дипломатов
Париж, 12 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Россия ответит Франции на высылку шести российских дипломатов. Об этом 12 апреля сообщило посольство РФ в Париже
Fred Romero
Здание посольства России во Франции
В посольстве рассказали, что на недружественный шаг будет дан пропорциональный ответ.
Ранее министерство иностранных дел Франции объявило персонами нон грата шестерых российских дипломатов. Для представления в МИД Франции был вызван советник-посланник дипмиссии.