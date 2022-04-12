* талибов — запрещённая в России организация

Тегеран, , 11:30 — REGNUM МИД Ирана призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность политических и консульских миссий Ирана в Афганистане. Представитель министерства Саид Хатибзаде заявил на пресс-конференции, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «должны предоставить необходимые гарантии для безопасной работы этих агентств». Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Afghanistan International.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 11 апреля несколько жителей Герата подожгли дверь консульства Ирана в знак протеста против жестокого обращения с афганскими иммигрантами. Протестующие, бросавшие камни в здание миссии, были разогнаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стрельбой в воздух.

В Кабуле несколько человек собрались перед посольством Ирана в знак протеста против «жестокого обращения» с афганскими беженцами в Иране и скандировали антииранские лозунги. Представитель МИД Ирана назвал протесты против якобы жестокого обращения и насилия в отношении афганских беженцев в стране «заговором недоброжелателей Ирана и Афганистана» и раскритиковал «пропаганду иранофобии».

Иранское информационное агентство Fars утверждает, что протестующие в Герате были организованно доставлены в город из окрестных деревень.

Посол Ирана был вызван в МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предупреждён о негативных последствиях подобного отношения к беженцам для афгано-иранских отношений.

С падением предыдущего правительства волна афганской миграции в Иран увеличилась. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил на прошлой неделе, что число афганских беженцев в Иране достигло 5 миллионов человек.