* талибов — запрещённая в России организация

Тегеран, 12 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. МИД Ирана призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность политических и консульских миссий Ирана в Афганистане. Представитель министерства Саид Хатибзаде заявил на пресс-конференции, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «должны предоставить необходимые гарантии для безопасной работы этих агентств». Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Напомним, 11 апреля несколько жителей Герата подожгли дверь консульства Ирана в знак протеста против жестокого обращения с афганскими иммигрантами. Протестующие, бросавшие камни в здание миссии, были разогнаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стрельбой в воздух.

В Кабуле несколько человек собрались перед посольством Ирана в знак протеста против «жестокого обращения» с афганскими беженцами в Иране и скандировали антииранские лозунги. Представитель МИД Ирана назвал протесты против якобы жестокого обращения и насилия в отношении афганских беженцев в стране «заговором недоброжелателей Ирана и Афганистана» и раскритиковал «пропаганду иранофобии».

Иранское информационное агентство Fars утверждает, что протестующие в Герате были организованно доставлены в город из окрестных деревень.

Посол Ирана был вызван в МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предупреждён о негативных последствиях подобного отношения к беженцам для афгано-иранских отношений.

С падением предыдущего правительства волна афганской миграции в Иран увеличилась. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил на прошлой неделе, что число афганских беженцев в Иране достигло 5 миллионов человек.