Стокгольм, , 11:33 — REGNUM 12 апреля в студии шведского телеканала TV4 появилась бывшая лидер «Либералов» Нямко Сабуни, которая несколько дней назад неожиданно для всех заявила о своей отставке. По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо и ей не печально быть простым жителей Швеции.

Нямко Сабуни Liberalerna.se

В интервью журналистам Сабуни призналась, что на посту лидера «Либералов» ей не удалось сделать две вещи: сплотить партию и заручиться достаточной поддержкой избирателей, чтобы пройти 4-процентный барьер.

«Поэтому я приняла решение передать эстафету Йохану Персону. Это было хорошее решение, потому что я вижу крайнее единение вокруг фигуры Йохана Персона», — заявила Сабуни.

Даже несмотря на свой уход с поста лидера партии, она по-прежнему надеется, что «Либералы» сумеют остаться в риксдаге.