Бухарест, 12 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Бухаресте на 83-м году жизни скончался румынский актёр театра и кино Траян Станеску. Об этом 12 апреля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Траур

По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам. Ранее сообщалось, что Т. Станеску перенес тяжелую форму инфекционного заболевания.

Т. Станеску был известен своими главными партиями в Национальном театре им. Иона Луки Караджале в Бухаресте, а также главными ролями в десятках художественных фильмов. Советскому зрителю он запомнился образами, воплощенными в кинокартинах «Личные проблемы» (1980), «Желтая роза» (1982), «Тайны Бухареста» (1983) и «Бирюзовое ожерелье» (1985).

Дата и место прощания с актером не уточняются.