Ульяновск, , 11:29 — REGNUM В Ульяновской области в противовес информационной войны, которая развернулась против России из-за ситуации на Украине, предложили провести месячник героев и патриотической работы. С данной инициативой выступил губернатор Алексей Русских на заседании оргкомитета «Победа», сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Заседание оргкомитета «Победа» в Ульяновской области Ulgov.ru

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На встрече обсудили подготовку культурных мероприятий, праздничное оформление, благоустройство памятных мемориалов и захоронений. В своём вступительном слове губернатор пояснил, что на празднование Дня Победы приходится «много памятных дат и Дней воинской славы». И помнить об этих событиях — значит чтить подвиги героев и «хранить искренние человеческие ценности».

«На фоне информационной войны, идущей в отношении России, идеологическое просвещение молодёжи приобретает особый смысл. Предлагаю объявить на территории Ульяновской области месячник героев и патриотической работы», — сказал во вступительном слове губернатор Алексей Русских.

По его словам, месячник включит различные акции и события — в частности, архивные фотовыставки о героях-земляках, конкурсы исследовательских работ и встречи с ветеранами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Ульяновске на площади 30-летия Победы прошли мероприятия, посвящённые Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Депутаты навестили в своих округах бывших узников концентрационных лагерей.

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