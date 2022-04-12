Стокгольм, 12 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Швеция должна последовать примеру Финляндии и рассмотреть возможность подачи заявки на вступление в НАТО во что бы то ни стало. Об этом шведские промышленники попросили правительство Швеции в ходе тайной встречи, которая была целиком и полностью посвящена политики безопасности в северной части Европы, о чем 11 апреля написала газета Expressen.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Как замечали бизнесмены, отказ Швеции вступить в НАТО негативно скажется на привлечение иностранных инвестиций в страну.

Во встрече также приняли участие ряд шведских крупных бизнесменов, министр финансов Швеции Микаэль Дамберг, президент Финляндии Саули Ниинистё и главнокомандующие вооруженными силами двух стран, пишут журналисты.

Несколько источников в правительстве Швеции сообщили газете, что на готовность инвестировать в Швецию может повлиять ухудшение ситуации с безопасностью. Анализ показывает, что если Швеция будет единственной страной в Северной Европе вне НАТО, то это может негативно повлиять на шведское деловое сообщество и, следовательно, на шведскую экономику.