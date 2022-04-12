Луганск, 12 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских боевиков, сообщили 12 апреля в Народной милиции ЛНР.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 68 украинских националистов, два танка и три БМП.

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