Москва, , 11:28 — REGNUM С 12 апреля мобильное приложение Сбербанка из-за антироссийских санкций стало недоступно для скачивания и обновления в магазине приложений App Store на платформе iOS, однако уже установленное приложение работает и потому его не надо удалять. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба указанной кредитной организации.

«Из-за введенных санкций мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что ранее установленное приложение продолжает работать и нет ограничений в его использовании, в связи с чем в банке не рекомендуют удалять уже установленное приложение.

«Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно», — поясняется в сообщении.

Также указывается, что клиенты названной кредитной организации могут пользоваться адаптированной для мобильных устройств веб-версией «Сбербанк онлайн» для проведения необходимых операций.

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